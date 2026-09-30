Yunusemre'de okullarda güvenlik ve bağımlılıkla mücadele planları masaya yatırıldı

Yunusemre'de bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği toplantısı

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk başkanlığında gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Bakanlıklar Arası Protokol ve Okul Güvenliği Tedbirleri Toplantısı" ilçedeki eğitim kurumlarının katılımıyla yapıldı. Toplantı, okullarda güvenli eğitim ortamları oluşturma ve öğrencilerin bağımlılıktan korunmasına yönelik mevcut çalışmaların değerlendirilmesine odaklandı.

toplantının kapsamı:

Toplantı, Çağatay Uluçay İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlendi ve kurum amirleri, okul müdürleri ile ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Yunusemre İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe sunumunda, ilçedeki okullarda alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Sunum ve değerlendirmeler sırasında; bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, kurumlar arası koordinasyon, okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik önlemler ile öğrencilerin korunmasına ilişkin uygulamalar ele alındı.

görüşler ve sorumluluklar:

Toplantıda söz alan kurum temsilcileri görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Celalettin Cantürk, okul güvenliği ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaparak, ilgili kurumların sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, okul çevresi güvenliğinin artırılması, erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi ve öğrenci velileri ile toplum paydaşlarının bilgilendirilmesine yönelik iş birliklerinin sürdürülmesi gerektiği üzerinde durdu.

Toplantı, kurumların görüşlerinin alınmasının ardından yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde mutabakat ile sona erdi. Yunusemre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin güvenli ortamlarda sürdürülmesine verdiği destek ve gösterdiği hassasiyetten dolayı Kaymakam Celalettin Cantürk'e teşekkür etti.

YUNUSEMRE KAYMAKAMI CELALETTİN CANTÜRK BAŞKANLIĞINDA, "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BAKANLIKLAR ARASI PROTOKOL VE OKUL GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA İLÇEDEKİ OKULLARDA GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMLARININ OLUŞTURULMASI VE ÖĞRENCİLERİN BAĞIMLILIKTAN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.