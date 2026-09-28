Aile ve siyaset son görevde buluştu: Edibe Avcı toprağa verildi

cenaze töreni ve namazı:

Palandöken Belediyesi eski başkanı Orhan Bulutlar’ın kız kardeşi Edibe Avcı için, öğle namazına müteakip Narmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Tören, yakınların ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

törene katılanlar:

Yoğun katılımın gözlendiği merasime; AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Haktan Ömeroğlu, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Zafer Ofset Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak katıldı. Ayrıca iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının çok sayıda temsilcisi ile kalabalık bir cemaat törene iştirak etti.

defin ve taziye kabulü:

Kılınan namazın ardından Edibe Avcı’nın cenazesi Abdurrahman Gazi mezarlığına defnedildi. Tören sonrası Orhan Bulutlar ve Avcı ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti ve yakınlarıyla başsağlığı dileşmeleri yapıldı.

PALANDÖKEN BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI ORHAN BULUTLAR’IN KIZ KARDEŞİ EDİBE AVCI, ERZURUM’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.