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Beşiktaş'ta pazar mesaisi: Italiano ile taktik ve kondisyon çalışması

Beşiktaş, 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maça Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan taktik ve kondisyon antrenmanıyla başladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta pazar mesaisi: Italiano ile taktik ve kondisyon çalışması

hazırlıklar başladı:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

antrenmanın içeriği:

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma koşularıyla başladı.

Isınmanın ardından takım, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla reaksiyon ve pres uygulamalarını tekrarladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı ve oyuncuların hem taktik hem de kondisyon yönünden mesai yaptığı gözlendi.

takım programı:

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yine basına kapalı yapılacak antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ&#039;TA KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

BEŞİKTAŞ'TA KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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