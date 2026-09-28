Beşiktaş'ta pazar mesaisi: Italiano ile taktik ve kondisyon çalışması

hazırlıklar başladı:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

antrenmanın içeriği:

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma koşularıyla başladı.

Isınmanın ardından takım, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla reaksiyon ve pres uygulamalarını tekrarladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı ve oyuncuların hem taktik hem de kondisyon yönünden mesai yaptığı gözlendi.

takım programı:

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yine basına kapalı yapılacak antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI