Etek giyip yüzlerini kapattılar ama yakalandılar: iş yeri kurşunlamasında 3 tutuklama

Kastamonu'da gece yarısı gerçekleşen saldırı ve soruşturma

Kastamonu'da bir iş yerinin gece saatlerinde kurşunlanması üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın failleri tespit edildi ve suçla bağlantılı adreslere operasyon düzenlendi.

eş zamanlı operasyonun ayrıntıları:

Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yargı sürecine sevk edildi ve 3'ü tutuklandı.

güvenlik kamerası görüntüleri ve maskelenme yöntemi:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, şahıslardan birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde saldırganlardan birinin yakalanmamak amacıyla etek giydiği ve yüzünü kapattığı dikkat çekiyor. Emniyet birimleri görüntüler üzerinden de kimlik tespitine yönelik çalışmasını sürdürdü.

Soruşturmanın ve adli işlemlerin devam ettiği, ele geçirilen silahlarla ilgili kriminal incelemelerin yapıldığı belirtildi.

KASTAMONU'DA ETEK GİYİP YÜZLERİNİ KAPATAN KİŞİLER BİR İŞ YERİNİ KURŞUNLADI