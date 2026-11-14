Aileyi merkeze alan panelde gençlerle iletişim ve nüfus eğilimleri tartışıldı

Panelde tartışılan başlıklar:

BURADDER, TESAM ve Mudanya Üniversitesi iş birliğiyle Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Aileye sözümüz var' panelinde aile içi iletişim, gençlerin karşılaştığı sorunlar, nüfus eğilimleri ve ailelere yönelik destek çalışmaları kapsamlı şekilde gündeme getirildi. Programa kamu ve siyaset temsilcileri, akademisyenler ve aile danışmanlığı alanında çalışan uzmanlar katıldı.

Katılımcı görüşleri ve vurgular:

BURADDER Yönetim Kurulu Başkanı Nükhet Bozkurt, derneğin çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, binlerce aileye destek verildiğini belirterek 'Aileye sözümüz var dedik ve bu mottoyla yola çıktık' ifadesini kullandı. Bozkurt, ailedeki olumlu değişimin topluma yansımasının önemine dikkat çekti.

Uzman Klinik Psikolog ve BURADDER Başkan Yardımcısı Sabahattin Ertuç, derneğin katkılarını ailelerin ve bireylerin yaşamına etkisi üzerinden değerlendirdiklerini anlattı ve 'Güçlü aile, güçlü birey ve güçlü toplum' prensibinin altını çizdi; çocukların aile içinde güven duymasının kritik olduğunu vurguladı.

TESAM Başkanı Dr. İlyas Bozkurt, dünyadaki ve Türkiye'deki nüfus eğilimlerine işaret ederek aile yapısındaki değişimin çok boyutlu nedenleri olduğunu söyledi. Dr. Bozkurt, sosyal medyanın aile ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerine dair kaygılarını dile getirip çözüm için hızlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Aile Yılı çerçevesinde yürütülen çalışmalara değinerek ailelere, gençlere, yaşlılara ve özel bireylere yönelik destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Siyaset temsilcileri de panelde görüşlerini paylaştı; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca aile huzurunun toplumsal huzur ve güçlü devlet için taşıdığı öneme dikkat çekerken, MHP'li Fevzi Zırhlıoğlu yoğun kentleşme ve tarımdan uzaklaşmanın aile yapısı üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise aileyi kuşaklar arasında millî ve manevi değerlerin aktarılmasında merkezi bir kurum olarak tanımlayıp Aile ve Nüfus On Yılı çalışmalarına değindi.

Akademik oturum ve çözüm arayışları:

Açılış konuşmalarını takiben BURADDER Yönetim Kurulu Başkanı Nükhet Bozkurt moderatörlüğünde akademik oturum yapıldı. Oturumda İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Mudanya Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mahsa Vaheddoost konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistler, ailelerin ve bireylerin karşılaştığı sorunların tespiti ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Tartışmalar; aile içi güvenin güçlendirilmesi, gençlerle etkili iletişim yöntemleri ve ailelere yönelik kapsamlı destek modellerinin geliştirilmesi ekseninde şekillendi. Akademik değerlendirmeler, açılışta vurgulanan hususlarla doğrudan ilişkilendirildi ve uygulamaya dönük öneriler paylaşıldı.

Kapanış ve sonuçlar:

'Aileye Sözümüz Var' paneli, konuşmaların ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Etkinlik, aile odaklı politika ve uygulamaların yanı sıra sivil toplum, akademi ve kamu iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çağrılarla tamamlandı.

BURADDER, TESAM VE MUDANYA ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ‘AİLEYE SÖZÜMÜZ VAR’ PANELİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİM, GENÇLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR, NÜFUS EĞİLİMLERİ VE AİLELERE YÖNELİK DESTEK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI.