Akatlar'da avantaj Beşiktaş'ın: Melikgazi Kayseri'yi 65-56 yendi

Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 mağlup etti.

maçın akışı:

Müsabaka BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynandı. Siyah-beyazlılar ilk çeyreği 20-14 önde kapattı ve ilk yarıyı 35-29 üstün tamamladı. Final periyoduna da 47-43 ile giren Beşiktaş, maçın son bölümünde ritmini koruyarak karşılaşmayı 65-56 ile sonuçlandırdı.

takım performansı ve değerlendirme:

Beşiktaş, maç boyunca savunmada ve tempo kontrolünde etkin bir görüntü sergiledi; özellikle ilk yarıda yakaladığı avantajı son periyotta koruyarak galibiyete ulaştı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar sezona galibiyetle başladı.

BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL TAKIMI, KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL'U 65-56 MAĞLUP ETTİ.