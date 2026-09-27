Sakaryaspor şehirle bütünleşerek yükselişi hedefliyor

Ümit Bozkurt: hem gelişip hem de kazanmak zorundayız

TFF 2. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kütahya Spor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından teknik direktör Ümit Bozkurt, basın toplantısında takımın durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.

maçın anlatısı:

Bozkurt, rakibin şampiyonluk için kurulduğunu ve ciddi bütçeler ayrıldığını belirtti. "Elbette rakibimiz şampiyonluk için kurulmuş rakip, ciddi bütçeler ayrılmış bir rakip. Bizim hem iyi başlamamız, hem de devam ettirip rakibin moral bozukluğundan da faydalanmamız ile birlikte galip geldiğimiz bir maçtı." diyerek karşılaşmanın akışını ve kazanma dinamiğini özetledi.

hedefler, istikrar ve taraftar:

Teknik adam, takımın kısa vadeli hedefini "Hem gelişip hem de kazanmamız gerekiyor." sözleriyle netleştirdi ve ligde halen oynanmamış çok maç olduğunu vurguladı. Şu ana kadar kayıpsız ilerlediklerini belirterek, haftalar ilerledikçe performansı değerlendirip çalışacaklarını söyledi.

Bozkurt, ayrıca yıllar önce Süper Lig'de Sakaryaspor'a karşı rakip olarak forma giymiş bir futbolcu olduğuna dikkat çekti ve şehrin futbol kültürünü övdü. "Açıkçası futbol şehri olan Sakarya'yı ve taraftarları mutlu etmek istiyoruz. Bunun içinde çok çalışıyoruz. Onların seveceği, onlara layık bir mücadele gösteriyoruz." ifadeleriyle taraftarla bütünleşmenin takım için önemini dile getirdi.

Son olarak Bozkurt, taraftarlarla kurulan bağın sürmesi halinde ekibin sahada daha güçlü olacağını belirtti ve Sakaryaspor'a yakışır mücadelelerle yoluna devam etme niyetini yineledi.

ÜMİT BOZKURT MAÇIN ARDINDAN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU