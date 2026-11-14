Akçaabat'ta sporla başlayan örgü dayanışması

Akçaabat Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sporla Güçleniyor, İyilikle Birleşiyoruz' projesi kapsamında ilçedeki kadınlar, hem sağlıklı bir başlangıç yaptı hem de el emeği ürünlerle toplumsal dayanışmaya katkı sundu. Etkinlik, belediyenin sağladığı malzemelerle bir araya gelen katılımcıların hem fiziksel hem de sosyal açıdan aktif olmasını hedefledi.

Etkinliğin akışı:

Akçaabat Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen program, sabah yapılan ortak spor seansıyla başladı. Sporun ardından katılımcılar sohbet eşliğinde birlikte vakit geçirip, belediye tarafından temin edilen ip, tığ ve şişlerle örgü örmeye başladı. Bu iki aşamalı etkinlik, hem fiziksel sağlığı hem de üretimi ve paylaşmayı aynı gün içinde birleştirdi.

Dayanışma ve hedefler:

Ortaya çıkan el emeği ürünler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Akçaabat Belediyesi aracılığıyla dağıtılacak. Proje, kadınların sosyal hayatta daha aktif rol almasını desteklerken paylaşma kültürünü güçlendirmeyi de amaçlıyor. Belediye yetkilileri, programa katılan ve emek veren tüm kadınlara teşekkür ettiklerini belirtti ve benzer çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Program, yerel düzeyde spor ve gönüllülük ekseninde dayanışma örneği sunarak, küçük-grup etkinliklerinin toplumsal etki yaratabileceğini gösterdi. Katılımcılar için hem fiziksel fayda sağlayan hem de topluma katkı üreten bu tür projelerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇE BELEDİYESİ, "SPORLA GÜÇLENİYOR, İYİLİKLE BİRLEŞİYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA KADINLARI ANLAMLI BİR ETKİNLİKTE BULUŞTURDU.