Çocukları merkeze alan iklim politikası çağrısı: 1,1 milyar çocuk risk altında

Göktaş'ın uyarısı:

Antalya'da COP31 kapsamında UNICEF iş birliğiyle düzenlenen Çocuklar ve İklim Eylemi Üst Düzey Etkinliği'ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim politikalarının çocukların gereksinimleri ve güvenliğini dikkate alarak hazırlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Bakan Göktaş, UNICEF verilerine atıfla dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuğun aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Göktaş, çocukların yalnızca iklim krizinden etkilenen bir grup olmadığını, aynı zamanda çözümün de önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Bakan, çocukların merak ve kararlılıklarının iklim sorunlarına getirilen çözümlerde öncü bir rol oynadığını kaydetti ve alınan kararların çocukların geleceğini doğrudan şekillendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin taahhütleri ve toplumsal dönüşüm:

Bakan konuşmasında Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin gelecek nesillere karşı sorumluluğun bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Göktaş, Sıfır Atık Hareketi'nin Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başladığını ve Türkiye'den dünyaya yayılan bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Bu dönüşümün temelinin ailede ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmede atıldığını vurguladı.

Ayrıca UNICEF ile güncellenen ulusal iklim planının çocuk ve gençlere duyarlılık açısından 4 üzerinden 4 puanla en yüksek dereceye ulaştığına dikkat çeken Göktaş, BM iklim müzakerelerinde çocukların görüş ve önerilerinin özel bir diyalog mekanizmasıyla uluslararası gündeme taşındığını aktardı.

Çocukların yerelden ulusala taşıdığı pratik çalışmalar:

Bakan, 81 ilde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komiteleri'nin çalışmalarına da değindi; bu komitelerin toplam 48 bin üyeye sahip olduğunu belirtti. COP31 hazırlıkları çerçevesinde çocukların kendi gündemlerini belirlediklerini, 29 etkinlik tasarladıklarını ve bunları 43 ilde hayata geçirirken Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı farkındalık çalışması yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, çocukların sahillerde, atölyelerde ve belediye meclislerinde iklim için harekete geçtiklerini, önerilerini doğrudan karar alıcılarla paylaştıklarını dile getirdi. Etkinlikte paylaşılan "Çocukların Eylem Çağrısı"nın farklı ülkelerden çocukların hayallerini, taleplerini ve çözüm önerilerini bir araya getirdiği ve COP31 aracılığıyla uluslararası gündeme taşındığı belirtildi.

Bakan, bu çağrının somut adımlara dönüştürülmesi için hükümetlere, uluslararası kuruluşlara ve sivil topluma ortak sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Çocuklara doğrudan mesaj:

Konuşmasının sonunda çocuklara seslenen Göktaş, ortaya konulan her çalışmanın önemine işaret ederek, "Hiçbir fikir küçük, hiçbir güzel çaba önemsiz değildir" dedi. Göktaş, çocuklara meraklarını korumaları, inandıkları doğruları savunmaktan vazgeçmemeleri ve yeni yollar aramaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Göktaş, çocukların attığı adımların dünyaya seslenen ortak bir çağrıya dönüştüğünü belirterek, "Bugün burada gösterdiğiniz azim ve ortaya koyduğunuz emek için her birinizi yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Bakan Göktaş: "1,1 milyar çocuk iklim riskleriyle karşı karşıya "