Denetim dalgası Adıyaman'da su ürünleri kaynaklarında sıkı takip

Adıyaman'da eş zamanlı denetimler

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler, Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde yoğunlaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri ekipleri; iç sular, balıkların karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları, soğuk hava depoları ve toptan ile perakende satış yerlerinde eş zamanlı kontroller yaptı.

Denetim alanları ve uygulamalar:

Ekipler sahada, avlanan balıkların asgari boy ve ağırlık şartlarına uygunluğunu karşılaştırdı; kullanılan ağların göz açıklıkları, balıkçı gemilerinin belgeleri ve gerçek kişilere ait su ürünleri ruhsat tezkereleri incelendi. Kontroller sırasında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri tarafından çapraz denetimler yapılarak bulguların doğruluğu teyit edildi.

Hedefler ve yetkililerin açıklamaları:

İl Müdürü Abdulkadir Akkan denetimlere katılarak, su ürünleri kaynaklarının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Akkan, denetimlerin yalnızca rutin kontrollerle sınırlı kalmadığını, çapraz ve eş zamanlı denetimlerle sahadaki etkinliğin artırıldığını belirtti.

Akkan, denetimlerin amacını şu ifadelerle özetledi: su ürünleri kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve balıkçılık sektöründe mevzuata uygun üretim ile ticaret anlayışını güçlendirmek. Bu kapsamda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.

Adıyaman genelinde yürütülen uygulamalar, mevzuata aykırı avcılığın ve izinsiz satış faaliyetlerinin önüne geçilmeye çalışıldığını gösteriyor. Yapılan kontrollerin sektör paydaşlarına ve tüketicilere, su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve izlenebilirliği konusunda güven vermesi hedefleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIĞIN SAĞLANMASI VE YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA ADIYAMAN’DA DA KONTROLLER YOĞUNLAŞTIRILDI.