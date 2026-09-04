Akçakoca'da sağlıklı anne, sağlıklı nesil için farkındalık çalışması

çalışmanın amacı:

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde anne ve çocuk sağlığında farkındalık yaratmayı hedefleyen bir dizi faaliyet yürüttü. Çalışmanın öncelikli amaçları; erken tanı, düzenli sağlık kontrollerinin öneminin vurgulanması ve toplumun bilgilendirilmesiydi.

sağlık stantları ve eğitim çalışmaları:

Hafta boyunca Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde kurulan stantta vatandaşlara Bebeklik ve Çocukluk Çağı Taramaları, anne sütü konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kurum bünyesinde düzenlenen Gebe Okulu ile Bebek Akademisi eğitim programlarına katılım daveti iletildi; ailelere eğitimlerin içeriği, kayıt koşulları ve katılımın faydaları anlatıldı.

mevsimlik tarım işçilerine yönelik bilgilendirme:

Sağlık ekipleri, ilçede yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarını ziyaret ederek bebeklik ve çocukluk çağı taramalarının önemi hakkında bilgilendirme yaptı ve konuya ilişkin broşür dağıttı. Ziyaretlerde erişilebilir sağlık hizmetleri ve rutin kontrollerin gerekliliği özellikle vurgulandı.

"Sağlıklı Anne Sağlıklı Nesil" temasıyla yürütülen çalışmalar, anne ve çocuk sağlığı konusunda farkındalığın artırılmasını, erken tanı olanaklarının güçlendirilmesini ve ailelerin düzenli sağlık kontrollerine yönlendirilmesini amaçlıyor. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları planlanan eğitim ve tarama programlarına katılmaya davet ediyor.

DÜZCE’DE 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA AKÇAKOCA İLÇESİNDE ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.