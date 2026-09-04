Unutkanlık günlük yaşamı etkiliyorsa bu belirtilere dikkat

uzman ne söylüyor:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, unutkanlığın yoğun yaşam temposu, stres ve uykusuzluk gibi nedenlerle hemen herkesin zaman zaman yaşayabileceği bir durum olduğunu belirtiyor. Tek seferlik anahtarın yerini unutma, bir ismi birkaç saniye hatırlayamama ya da bir odaya neden girdiğini unutma gibi olaylar tek başına ciddi bir hastalık işareti olarak değerlendirilmemeli.

endişe verici belirtiler:

Yücel, dikkat edilmesi gereken işaretleri şöyle sıralıyor: yakın zamanda yapılan bir konuşmayı tamamen unutmak, aynı soruyu kısa aralıklarla tekrar sormak, yıllardır bilinen bir yolda kaybolmak veya para, alışveriş ve randevu gibi günlük işleri takip etmekte zorlanmak. Bu tür unutkanlıklar sıklık kazanıyor ve kişinin günlük yaşamını aksatıyorsa daha kapsamlı bir değerlendirme gerekiyor.

nedenler ve ayırıcı tanı:

Unutkanlığın her zaman nörolojik bir hastalıktan kaynaklanmadığını vurgulayan Yücel, stres ve uyku problemleri, bazı vitamin eksiklikleri, tiroit sorunları, depresyon ve kullanılan bazı ilaçlar gibi faktörlerin de hafıza ve dikkat sorunlarına yol açabileceğini söylüyor. Basit dalgınlıkta kişi unuttuğunu fark eder ve biraz düşündüğünde hatırlayabilir; oysa daha ciddi durumlarda kişi veya yakın çevresi tarafından sürekli olarak fark edilen bir düşüş yaşanır.

Uzm. Dr. Yücel, endişe verici belirtiler gözlendiğinde hemen en kötü ihtimali düşünmek yerine, erken değerlendirme için uzman hekimlere başvurmanın önemini vurguluyor. Erken değerlendirme hem nörolojik bir durumun erken tespiti hem de yaşam kalitesini koruma açısından kritik rol oynar.

Sonuç olarak, arada sırada yaşanan unutkanlıkların çoğu hayatın telaşından kaynaklanıyor olabilir; ancak aynı olayların sürekli tekrar etmesi, günlük görevleri aksatması veya yakın çevrenin fark ettiği bir kötüleşme varsa bu bulgular göz ardı edilmemeli ve gerekli yönlendirme için nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.

NÖROLOJİ UZMANI UZM. DR. DİLEK KASIM YÜCEL