Dolar 48,4388 +0,05%
Euro 56,2817 -0,04%
Bist 13.988,96 +0,41%
Altın Gram 7.023,93 -0,65%
EUR/USD 1,1623 -0,07%
Brent Petrol 95,24 -0,29%
--°

Sinop'ta nesiller arası sıcak bağlar güçlendi

Sinop'ta huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesi çocukları gözleme yapıp sohbet ederek kuşaklar arası dayanışma ve sıcak bağlar oluşturdu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop'ta nesiller arası sıcak bağlar güçlendi

Sinop'ta nesiller arası sıcak bağlar

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ziyaret sırasında huzurevi sakinleri ile Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar bir araya geldi. Ziyarete huzurevi sakinleri ve kurum çalışanları katıldı; etkinlik, farklı kuşaklar arasında doğrudan iletişimi ve karşılıklı paylaşımı hedefledi.

etkinlikte neler yapıldı:

Görüşmede yaşlılar ve çocuklar birlikte gözleme yaparak zaman geçirdi, oyunlar oynandı ve samimi sohbetler edildi. Çocukların neşesi ile huzurevi sakinlerinin ilgisi etkinliğe renk kattı; ortak hazırlık ve paylaşımlar, katılımcılar arasında sıcak ve samimi anların oluşmasını sağladı.

amaç ve etkileri:

Programın önceliği, yaşlıların birikim ve şefkatini çocuklarla buluşturmak ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmekti. Etkinlik sayesinde hem çocukların hem de huzurevi sakinlerinin moralinde artış gözlendi ve aralarında kalıcı bir diyalog zemini kuruldu.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kuşaklar arası sevgi köprüleri kurmaya devam diyoruz. Ulu çınarlarımızın şefkati ve çocuklarımızın neşesiyle, Sinop’ta kocaman bir aile olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz".

Gerçekleştirilen buluşma, kuşaklar arası dayanışmanın somut bir örneğini sunarken, katılımcılar arasında kurulan sıcak bağlar etkinliğin en önemli çıktısı olarak öne çıktı.

SİNOP’TA HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE KALAN ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELEREK KUŞAKLAR...

SİNOP’TA HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE KALAN ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELEREK KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMANIN GÜZEL BİR ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yamalakspor sezon hazırlığına boğa güreşi festivaliyle destek arıyor
images

Efeler’de kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşayacak
images

Akciğerdeki küçük leke panik yaratmamalı
images

Her nodül kanser değildir: akciğerde leke bulunanlara izlem ve risk rehberi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Garanti BBVA'nin Talent Week Diamond programı iki uluslararası ödülle taçlandı

Sahte yatırım uygulamalarıyla 994 milyon liralık vurgun: 14 ilde eş zamanlı operasyon

Avusturyalı hakem Schüttengruber var koltuğunda: Başakşehir-Galatasaray için atama yapıldı

Bozyazı'da okul çevresi güvenliği için kurumlar bir araya geldi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı