Sinop'ta nesiller arası sıcak bağlar güçlendi

Sinop'ta nesiller arası sıcak bağlar

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ziyaret sırasında huzurevi sakinleri ile Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar bir araya geldi. Ziyarete huzurevi sakinleri ve kurum çalışanları katıldı; etkinlik, farklı kuşaklar arasında doğrudan iletişimi ve karşılıklı paylaşımı hedefledi.

etkinlikte neler yapıldı:

Görüşmede yaşlılar ve çocuklar birlikte gözleme yaparak zaman geçirdi, oyunlar oynandı ve samimi sohbetler edildi. Çocukların neşesi ile huzurevi sakinlerinin ilgisi etkinliğe renk kattı; ortak hazırlık ve paylaşımlar, katılımcılar arasında sıcak ve samimi anların oluşmasını sağladı.

amaç ve etkileri:

Programın önceliği, yaşlıların birikim ve şefkatini çocuklarla buluşturmak ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmekti. Etkinlik sayesinde hem çocukların hem de huzurevi sakinlerinin moralinde artış gözlendi ve aralarında kalıcı bir diyalog zemini kuruldu.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kuşaklar arası sevgi köprüleri kurmaya devam diyoruz. Ulu çınarlarımızın şefkati ve çocuklarımızın neşesiyle, Sinop’ta kocaman bir aile olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz".

Gerçekleştirilen buluşma, kuşaklar arası dayanışmanın somut bir örneğini sunarken, katılımcılar arasında kurulan sıcak bağlar etkinliğin en önemli çıktısı olarak öne çıktı.

SİNOP’TA HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE KALAN ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELEREK KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMANIN GÜZEL BİR ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİ.