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Mahalle parklarına yeni nefes: Osmangazi'de 112 noktada yenileme

Osmangazi Belediyesi, 2026'nın ilk 8 ayında 112 parkta oyun, spor ve oturma alanlarını yenileyerek ortak yaşam alanlarının niteliğini artırdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Mahalle parklarına yeni nefes: Osmangazi'de 112 noktada yenileme

Osmangazi Belediyesi'nden park yenileme hamlesi

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki ortak yaşam alanlarının kalite ve güvenliğini yükseltmek amacıyla bakım ve yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamalarla zamanla yıpranan donanımlar elden geçirilirken çevre düzenlemeleri ve boya çalışmalarıyla alanların estetik görünümü güçlendiriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, başta oyun grupları, spor aletleri ve oturma alanları olmak üzere parkların fiziki donanımını yeniliyor. Yapılan boya, badana ve çevre düzenlemesi işlemleriyle kullanım alanları hem daha konforlu hem de daha güvenli hale getiriliyor. 2026 yılının ilk 8 ayında ilçe genelinde 112 farklı noktada bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

mahallelerin talepleri ve geri dönüşler:

Yerel talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, mahalle temsilcilerinden olumlu geri dönüş aldı. Ovaakça Merkez Mahallesi Muhtarı İsmail Taşdemir çalışmalardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle aktardı: "Mahallemizde bulunan parkımızdaki spor aletleri, oyun grupları ve oturma alanları zamanla deforme olmuştu. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi’ne bakım ve onarım yapılması yönünde talebimizi ilettik. Talebimiz kısa sürede karşılık buldu ve belediye ekipleri mahallemizdeki parkların boya, badana ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi’nin hizmetlerinden oldukça memnunuz. Başkanımız Erkan Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum."

Belediyenin amacı, sadece yeni parklar tesis etmekle sınırlı kalmayıp mevcut alanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak. Düzenli bakım programları ve hızlı müdahale mekanizmaları sayesinde parkların kullanım ömrü uzatılırken vatandaşların daha nitelikli ortak alanlarda zaman geçirmesi hedefleniyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ORTAK YAŞAM ALANLARININ NİTELİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA BAKIM VE...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ORTAK YAŞAM ALANLARININ NİTELİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA, ZAMANLA YIPRANAN OYUN GRUPLARI, SPOR ALETLERİ İLE OTURMA ALANLARI YENİLENİRKEN, ÇEVRE DÜZENLEMELERİ VE BOYA UYGULAMALARIYLA KULLANIM ALANLARI DAHA ESTETİK HALE GETİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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