Sokakta drift atan Tofaş Şahin sürücüsüne 555 bin lira ceza ve 5 yıl 2 ay ehliyet el konuldu

Drift kaydı sonrası polis takibiyle yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir mahalle sakininin cep telefonuyla kaydettiği drift görüntüleri, sokakta tehlikeli ve kanuna aykırı sürüş yapan sürücünün kısa sürede yakalanmasına yol açtı. Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 2008. Sokakta önceki gece meydana geldi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, A.O. yönetimindeki 33 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil sokak üzerinde drift yaptı. Çevredeki vatandaşlardan biri tarafından kaydedilen görüntüler üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücüyü takibe alarak kısa süre içinde yakaladı.

Yakalanan sürücü hakkında, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yasal işlem ve sonuçları:

Trafik yönünden işlem yapılan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye, drift atma, trafiği tehlikeye düşürme ve alkollü araç kullanma gibi ihlaller nedeniyle toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kesilen cezanın büyüklüğü, haberde de vurgulandığı üzere dikkat çekti; cezanın bedelinin, trafikten çekilen Şahin model iki aracın fiyatına yakın olduğu ifade edildi. Bu durum, sokak sürüşlerinin hem toplumsal güvenlik hem de ekonomik sonuçlar doğurduğunu somut şekilde gösteriyor.

Görüntü kaydının toplum içinde hızlı şekilde yayılması ve polis müdahalesinin çabukluğu, benzer eylemlerin caydırılmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin hassasiyetini ortaya koydu. Olayla ilgili soruşturma ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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