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Manisa'da 300 numaralı yeni otobüs hattı 7 eylül'de hizmete giriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi ve Okullar Bölgesi arasına 300 numaralı otobüs hattını 7 Eylül'de başlatıyor; günde 44 sefer planlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Manisa'da 300 numaralı yeni otobüs hattı 7 eylül'de hizmete giriyor

Yeni hat, okulların açıldığı dönemde trafik yükünü azaltmayı hedefliyor:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beklenen yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni bir otobüs hattını hizmete alıyor. 300 numaralı hat, Cider Yolu'ndaki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından 7 Eylül Pazartesi günü Manisalıların kullanımına sunulacak.

Başkan Besim Dutlulu, daha önce yaptığı incelemelerde kamulaştırma kapsamı dışında kalan bölümde asfalt çalışmalarının bitmesiyle yolun geçici olarak trafiğe açılacağını ve okulların açılmasıyla hattın devreye alınacağını bildirmişti. Yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından hat, planlandığı tarihte faaliyete geçirilecek.

Güzergâh ve dönüş rotası:

Hafta başında seferlerine başlayacak olan 300 numaralı hat; Turgut Özal Mahallesi, Şehir Hastanesi, Alaybey, Hükümet, 8 Havuzu, İbrahim Gökçen Bulvarı (Kültür Sitesi), Öğretmenevi, Cider, Toprak Mahsulleri Ofisi, Grandmedical ve Güzelyurt güzergâhında hizmet verecek. Hat, dönüşünü Sultan Meydanı ve Murat Caddesi üzerinden gerçekleştirerek aynı hattın karşı yöndeki ulaşımını sağlayacak.

Sefer sıklığı ve saatler:

Vatandaşların ve öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla planlanan hattaki sefer düzeni, gün boyunca toplam 44 sefer şeklinde organize edildi. Turgut Özal kalkışlı ilk sefer saat 07.10'da başlayacak; yoğun saatlerde seferler sıklaştırılacak ve akşam saat 20.45'e kadar devam edecek.

Yetkililer, hattın özellikle okul döneminde bölgedeki trafik yükünü hafifletmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Yeni güzergâhın devreye girmesiyle birlikte Cider Yolu'ndaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının sağladığı erişilebilirlik de artırılmış olacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ ULAŞIMI RAHATLATACAK VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ ULAŞIMI RAHATLATACAK VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA OLUŞABİLECEK TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK YENİ BİR OTOBÜS HATTINI HAYATA GEÇİRİYOR. CİDER YOLU’NDAKİ SICAK ASFALT ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE, ŞEHİR HASTANESİ İLE OKULLAR BÖLGESİ’Nİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 300 NUMARALI YENİ OTOBÜS HATTI, 7 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARIYLA MANİSALILARIN HİZMETİNE SUNULUYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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