Canik'ten entegre savunma ekosistemiyle Polonya'da hava gücü sergisi

Canik MSPO 2026'da entegre ekosistemiyle sahne alıyor:

Canik şirketleri, Avrupa programının açılışını 8-11 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenecek 34. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (MSPO 2026) ile yapıyor. Fuarda şirket, hava platformlarına yönelik mühendislik çözümlerini, silah sistemlerini ve entegrasyon yeteneklerini bir arada sergilemeyi planlıyor. Polonya'nın savunma harcamalarını 2026 yılında yaklaşık 200 milyar PLN (54,2 milyar dolar) seviyesine çıkarması ve GSYİH'nin yaklaşık %4,8'ini savunmaya ayırması, fuarı bölgesel tedarik ve ortaklıklar için kritik bir platform haline getiriyor.

M3 FALCON: hava platformlarına özel ağır makineli tüfek:

Canik'in MSPO 2026'da ilk kez tanıtacağı en dikkat çekici ürün, hava platformlarına özel tasarlanmış yeni ağır makineli tüfek M3 FALCON. Açık sürgü mekanizmasına sahip 12,7x99 milimetre kalibredeki silah, mühendislik optimizasyonuyla dakikada bin 200 atıma ulaşabilen bir atış hızı sunuyor. M3 FALCON, helikopter kapıları, pencereler, rampalar ve harici montaj noktaları için özel entegrasyon çözümleriyle birlikte sergilenecek; böylece hava araçlarının savunma ve taarruz görevlerinde doğrudan kullanılabilecek bir varyant olarak öne çıkıyor.

M3 FALCON, Canik'in mevcut ağır makineli tüfek ailesi olan M2 QCB, M2F ve M3 modellerini tamamlayarak, hava platformlarına yönelik güçlü bir ürün gamı sunuyor. Üretilen entegrasyon kitleri ve montaj çözümleri, farklı platformların gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Geniş ürün yelpazesi ve stratejik iş birlikleri:

Fuarda Canik, hafif silahlardan orta kalibre ateş gücüne kadar geniş bir ürün portföyü sergileyecek. ABD merkezli Radian ile ortak geliştirilen mikro kompakt tabanca PRIME RADIAN, ABD lansmanındaki başarının ardından Avrupa profesyonel ve sportif kullanıcılarına sunulacak. Birleşik Krallık'ta Canik UK (AEI Systems) tarafından üretilen düşük geri tepmeli VENOM LR 30113 milimetre topu; kompakt yapısı, ayarlanabilir atış hızı ve platform uyumluluğuyla kara ve deniz aracı modernizasyon projelerinde dikkat çekecek.

Canik'in robotik şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemleri, stabilize yapısı, elektro-optik çözümleri, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama yetenekleriyle silahları göreve hazır entegre sistemlere dönüştürüyor. Fuarda özellikle TRAKON Lite ve TRAKON 30 modelleri öne çıkarılacak.

Canik, Polonya'yı sadece büyüyen bir pazar olarak görmüyor; stratejik konumu ve sanayi altyapısı nedeniyle uzun vadeli üretim, entegrasyon ve teknoloji paylaşımı için bir merkez olarak konumlandırıyor. AB SAFE mekanizması kapsamında sağlanabilecek finansman ve yerel sanayinin güçlendirilmesi, uluslararası ortaklıkların önemini artırıyor.

Canik CEO'su Cahit Utku Aral, katılımın hedeflerini şu sözlerle özetledi: 'Polonya, NATO'nun doğu kanadındaki stratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısıyla Avrupa'nın en önemli pazarlarından biri. MSPO 2026'da mühendislik gücümüzün ulaştığı yeni seviyeyi temsil eden M3 FALCON'u tanıtacağız. Amacımız yalnızca tekil ürün sunmak değil; silahı, optiği, atış kontrolünü ve platform entegrasyonunu tek bir ekosistemde birleştirerek göreve hazır çözümler sağlamak.'

Canik, fuarı hem yeni ihracat fırsatları hem de mevcut ürün ailesinin entegre yeteneklerini gösterme aracı olarak görüyor. Şirket, güçlü bir ekip ve kapsamlı ekosistemiyle MSPO 2026'da hem ürün tanıtımı hem de stratejik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 12,7X99 MİLİMETRE AĞIR MAKİNELİ TÜFEK ÜRETİCİSİ CANİK, HAVA PLATFORMLARI İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRDİĞİ AÇIK SÜRGÜ MEKANİZMASINA SAHİP YENİ M3 FALCON’U MSPO 2026’DA İLK KEZ TANITACAK.