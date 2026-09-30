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Akçakoca'da su ürünleri nakillerinde belgelendirme vurgusu

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, balık taşıyan nakil araçlarında belge ve mevzuat denetimi yaptı; kayıt vurgulandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçakoca'da su ürünleri nakillerinde belgelendirme vurgusu

Akçakoca'da su ürünleri nakil araçlarına denetim

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ilçede balık taşıyan nakil araçlarına yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler, su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla yapıldı.

Denetimlerin amacı:

Yetkililer, kontrollerin öncelikle su ürünlerinin kayıtlı ve izlenebilir olmasını temin etmek için yapıldığını belirtti. Bu kapsamda nakil araçlarının taşıma koşulları, hijyen şartları ve taşıma sırasında uygulanan usuller incelendi.

Esnafa uyarı ve belge zorunluluğu:

Denetimler sırasında balık taşıyan esnaflara, taşıdıkları ürünlere ilişkin nakil belgelerinin düzenlenmesinin yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, belge düzenlemesinde gerekli hassasiyet gösterilmemesi halinde esnafın mağduriyet yaşayabileceğini ifade etti.

Denetimlerin devamı:

İlçe Müdürlüğü, su ürünlerinin mevzuata uygun taşınmasının sağlanması için denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini duyurdu. Amaç, tedarik zincirinde şeffaflık sağlanması ve tüketici güveninin korunması olarak açıklandı.

Uygulamada karşılaşılan eksikliklerin giderilmesine yönelik bilgilendirme yapılırken, esnaflardan gerekli belge ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları istendi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL EKİPLERİ TARAFINDAN...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL EKİPLERİ TARAFINDAN BALIK TAŞIYAN NAKİL ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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