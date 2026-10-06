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Akçalı yakınlarında yağış etkisi: iki araç yoldan çıktı

Akçalı köyü yakınlarında etkili yağış nedeniyle Hakkari-Van yolunun yaklaşık 45. kilometresinde iki araç kayarak yoldan çıktı; yaralanma yok, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçalı yakınlarında yağış etkisi: iki araç yoldan çıktı

Akçalı mevkiinde iki araç yağış sonrası kontrolden çıktı

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı köyü yakınlarında etkili olan yağış, yol yüzeyinin kayganlaşmasına neden oldu. Bölgedeki kaygan zeminde iki ayrı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek araçlarını yoldan çıkardı. Kazalarda yaralanan olmadığı bildirildi, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın oluş şekli ve konumu:

Olay, Hakkari-Van kara yolunun yaklaşık 45. kilometresinde gerçekleşti. Yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması nedeniyle sürücüler aracın kontrolünü kaybetti; kaza sayısı iki ayrı araçla sınırlı kaldı. Yetkililer, durumun ciddi yaralanma veya can kaybı ile sonuçlanmadığını, sadece maddi hasar meydana geldiğini vurguladı.

Yetkililerin uyarıları ve sürücü önerileri:

Karayolları yetkilileri, bölgedeki yağışların devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, güzergâhta kaya düşmesi riski bulunabileceğini, bu nedenle sürücülerin hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

HAKKARİ-VAN KARAYOLUNUN AKÇALI KÖYÜ YAKINLARINDA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA İKİ...

HAKKARİ-VAN KARAYOLUNUN AKÇALI KÖYÜ YAKINLARINDA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA İKİ AYRI ARAÇ KONTROLDEN ÇIKARAK YOLDAN ÇIKTI. KAZALARDA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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