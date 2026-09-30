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Akdeniz ilçesinde dumanlar yükseldi: temizlik fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde temizlik malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı; itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akdeniz ilçesinde dumanlar yükseldi: temizlik fabrikasında yangın

Akdeniz ilçesinde temizlik fabrikasında yangın:

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik malzemesi üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikadan yoğun duman yükseldi ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve çevresel önlemler:

Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için müdahale başlattı. Ekipler söndürme çalışmalarının yanı sıra soğutma işlemlerini de sürdürüyor; olay yerinde yoğun duman oluşumu dikkat çekti.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni ve fabrikada meydana gelen hasarın boyutu, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililerce belirlenecek. Şu ana kadar yetkililer tarafından alınan güvenlik önlemleri ile olay yerindeki müdahale devam etmektedir.

Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın

Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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