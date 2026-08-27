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Şehirlerin dokusunu yakalayan McDonald’s’ın yedi özel durağı

McDonald’s Türkiye, Bodrum’dan Sirkeci’ye uzanan yedi restoranda mimari ve deneyimi yerel kültürle buluşturan 'McDonald’s’ın 7 Harikası' projesini tanıttı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:51

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Şehirlerin dokusunu yakalayan McDonald’s’ın yedi özel durağı

McDonald’s’ın restoran deneyimini şehrin ruhuna taşıma hamlesi

McDonald’s Türkiye, mimari kimliği, konumu ve sunduğu deneyimle öne çıkan yedi restoranını "McDonald’s’ın 7 Harikası" projesinde bir araya getiriyor. Proje, markanın restoranlarını yalnızca yemek yenilen mekanlar olmaktan çıkarıp; şehirlerin kültürü, seyahat rotaları ve sosyal yaşamının bir parçası olacak şekilde konumlandırmayı hedefliyor. Proje kapsamındaki duraklar arasında Bodrum Yalıkavak, İzmir Selçuk, Muğla Göcek, Antalya Land of Legends, İstanbul Sirkeci, İzmir Çeşme Drive Thru (DT) ve Antalya Merkez yer alıyor.

7 restoran, 7 hikaye:

Her restoran bulunduğu lokasyonun karakterinden ilham alacak biçimde tasarlandı. Bodrum Yalıkavak şubesinde gün batımı manzarası ve Ege atmosferi menü ve mekân anlayışına yansıtılırken, İzmir Selçuk taş bina mimarisiyle Efes’in tarihi dokusunu modern bir restoran deneyimiyle buluşturuyor. Muğla Göcek marina içindeki konumuyla villa mimarisiyle uyumlu bir tasarım ve geniş bir bahçe sunuyor; burası tekne yolculukları öncesi veya sonrası için doğal bir mola noktası olarak öne çıkıyor.

İzmir Çeşme Drive Thru (DT) şubesi Ege taş mimarisinden ilham almış geniş açık alanı ve arabaya servis seçeneğiyle Çeşme’nin hareketli yaşamına eşlik ediyor. Antalya Land of Legends restoranı ise tema parkın oyun dünyasını iç mekâna taşırken; renkli tasarım, çocuk oyun alanları ve dijital oyun masasıyla ailelere eğlenceli bir deneyim sağlıyor. Antalya Merkez şubesi, Kaleiçi ve Likya Yolu’na yakınlığı, geniş bahçesi ve doğal malzeme kullanımıyla bölgenin tarihi atmosferine uyum sunuyor. İstanbul Sirkeci de koruma alanındaki tarihi yapısıyla Eski İstanbul hissini yaşatıyor; Boğaz ve Galata Kulesi manzarasıyla şehri keşfedenler için merkezi bir mola noktası konumunda.

Tasarım, hizmet ve yerel etkiler:

Restoranlarda modern mimari çözümler, ferah iç ve dış mekânlar, McCafé alanları ve dijital sipariş kioskları gibi özellikler öne çıkıyor. Bu mekanlar, sadece yemek yenilen alanlar olmaktan çıkarak günün farklı saatlerinde kahve içmek, sosyalleşmek veya kısa molalar vermek için tercih edilen buluşma noktalarına dönüşüyor. Proje, markanın 'mekanın ruhu' anlayışını somutlaştıran bir örnek olarak sunuluyor.

Büyüme ve yerel katkı perspektifi:

McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, yılın başından bu yana 38 yeni restoran açılarak toplam restoran sayısının 332’ye ulaştığını belirterek projeyi değerlendiriyor: "Şirket olarak büyümemizi uzun vadeli bir yatırım anlayışıyla sürdürüyoruz. Her yeni restoranımızla yalnızca markamıza erişimi artırmıyor, aynı zamanda istihdama, yerel ekonomiye ve bulunduğumuz bölgelerin sosyal hayatına da katkı sağlıyoruz. Yeni lokasyonlarımızı planlarken de şehrin yaşam temposunu, mimari kimliğini, yerel alışkanlıklarını ve misafirlerimizin beklentilerini dikkate alıyor, ‘mekanın ruhu’nu restoran deneyimimize yansıtmaya özen gösteriyoruz. ‘McDonald’s’ın 7 Harikası’ da bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Türkiye’nin farklı noktalarında hayata geçirdiğimiz bu restoranların her biri, bulunduğu şehrin ruhuyla farklı bir deneyim sunuyor."

Markanın bu adımı, franchise ağı ve hizmet sunduğu kentlerle kurduğu ilişkiyi mimari ve deneyim odaklı stratejiyle güçlendirmeyi amaçlıyor. 'McDonald’s’ın 7 Harikası' projesi, farklı şehirlerin yerel özelliklerini koruyarak zincir restoran konseptine yeni bir okuma getiriyor.

MCDONALD&#039;S TÜRKİYE CEO&#039;SU MWAFFAK KANJEE

MCDONALD'S TÜRKİYE CEO'SU MWAFFAK KANJEE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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