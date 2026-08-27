Tosya'da sahneler müzikle doldu

Tosya'da sahne akşamı: festivalin dördüncü gününde müzik vardı

24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde ilçede müzik dolu bir akşam yaşandı. Etkinliğin dördüncü günü, farklı kuşaklardan sanatçılar sahne alarak izleyicilere geniş bir repertuar sundu.

sahnede sanatçılar:

Konserler, ilk olarak Emirhan Yazıcı'nın performansıyla başladı. Ardından sahneye sırasıyla Abdullah İrtik ve Gülcan Kara Erdem çıktı. Gecenin sonunda ise akşamı Hasan Yılmaz kapatarak programı sonlandırdı.

finalde izleyici coşkusu:

Sanatçılar sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken, alana gelen binlerce vatandaş eşlik etti. Konserler, yoğun ilgi ve coşkuyla geçerek katılımcılarda unutulmaz anlar bıraktı.

Festivalin konser programı, Tosya'da kültür ve eğlenceyi buluşturmaya devam ediyor.

HASAN YILMAZ, KONSERDE SAHNE ALDI.