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Tosya'da sahneler müzikle doldu

24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'nin 4. gününde Emirhan Yazıcı, Abdullah İrtik, Gülcan Kara Erdem ve Hasan Yılmaz alanı dolduran binlerce izleyiciye müzik dolu bir gece sundu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tosya'da sahneler müzikle doldu

Tosya'da sahne akşamı: festivalin dördüncü gününde müzik vardı

24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde ilçede müzik dolu bir akşam yaşandı. Etkinliğin dördüncü günü, farklı kuşaklardan sanatçılar sahne alarak izleyicilere geniş bir repertuar sundu.

sahnede sanatçılar:

Konserler, ilk olarak Emirhan Yazıcı'nın performansıyla başladı. Ardından sahneye sırasıyla Abdullah İrtik ve Gülcan Kara Erdem çıktı. Gecenin sonunda ise akşamı Hasan Yılmaz kapatarak programı sonlandırdı.

finalde izleyici coşkusu:

Sanatçılar sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken, alana gelen binlerce vatandaş eşlik etti. Konserler, yoğun ilgi ve coşkuyla geçerek katılımcılarda unutulmaz anlar bıraktı.

Festivalin konser programı, Tosya'da kültür ve eğlenceyi buluşturmaya devam ediyor.

HASAN YILMAZ, KONSERDE SAHNE ALDI.

HASAN YILMAZ, KONSERDE SAHNE ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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