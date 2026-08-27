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Romanya-Türkiye oda heyetinden İnönü Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti

Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay önderliğindeki heyet, İnönü Üniversitesi'ni ziyaret ederek iş birliği fırsatlarını ele aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Romanya-Türkiye oda heyetinden İnönü Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti

Romanya-Türkiye oda heyetinden İnönü Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti

Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Atalay ve beraberindeki heyet, İnönü Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki ülke üniversitelerindeki öğrenciler arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik fikir ve fırsatlar paylaşıldı.

heyette kimler vardı:

Görüşmede Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Baraş ve Ömer Gökmen, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Özpolat ile Uluslararası Türk Yolu Gazeteciler ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Sefa Baysal heyette yer aldı. Üniversite tarafında ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve Genel Sekreter Abuzer Kalkan görüşmelere katıldı.

görüşmenin odakları:

Toplantıda öncelikle öğrenci değişimi, ortak akademik programlar, kültürel etkinlikler ve ortak araştırma fırsatları gibi alanlar gündeme geldi. Heyet ve üniversite yetkilileri, iki ülke öğrencilerinin deneyim paylaşımını artırmaya yönelik adımların atılmasının önemini vurguladı.

Taraflar, iş birliği modellerinin somutlaştırılması için karşılıklı temasların sürdürülmesi ve ihtiyaç analizlerinin yapılması konusunda mutabık kaldı. Görüşme, üniversite ve oda arasında uzun vadeli akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırladı.

ROMANYA-TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NE İŞ BİRLİĞİ...

ROMANYA-TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NE İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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