Kilis'te 30 ağustos zafer bayramı Azerin konseriyle kutlanacak

konsere dair detaylar:

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser düzenlenecek. Etkinlik 30 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de başlayacak ve sahneyi Azerin alacak.

program ve davet:

Azerin, konser boyunca sevilen eserlerini Kilisliler için seslendirecek. Yetkililer, milli bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşları konsere davet etti; müzik ve zafer coşkusu bir arada yaşanacak.

KİLİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU AZERİN KONSERİYLE YAŞANACAK