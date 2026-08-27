Kilis'te 30 ağustos zafer bayramı Azerin konseriyle kutlanacak

konsere dair detaylar:
Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser düzenlenecek. Etkinlik 30 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de başlayacak ve sahneyi Azerin alacak.
program ve davet:
Azerin, konser boyunca sevilen eserlerini Kilisliler için seslendirecek. Yetkililer, milli bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşları konsere davet etti; müzik ve zafer coşkusu bir arada yaşanacak.
KİLİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU AZERİN KONSERİYLE YAŞANACAK
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