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Kilis'te 30 ağustos zafer bayramı Azerin konseriyle kutlanacak

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında, 30 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Azerin konseriyle kutlama gerçekleşecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kilis'te 30 ağustos zafer bayramı Azerin konseriyle kutlanacak

konsere dair detaylar:

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser düzenlenecek. Etkinlik 30 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de başlayacak ve sahneyi Azerin alacak.

program ve davet:

Azerin, konser boyunca sevilen eserlerini Kilisliler için seslendirecek. Yetkililer, milli bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşları konsere davet etti; müzik ve zafer coşkusu bir arada yaşanacak.

KİLİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU AZERİN KONSERİYLE YAŞANACAK

KİLİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU AZERİN KONSERİYLE YAŞANACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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