Zafer coşkusu kumda: Köyceğiz lösemili çocuklar için sahaya çıkıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Ulusal Plaj Voleybol Turnuvası, 28-30 Ağustos tarihlerinde spor ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Organizasyon, Köyceğiz Belediye Başkanlığı ile Köyceğiz Akademi Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

organizasyon ve hazırlık süreci:

Turnuvanın hazırlıkları yetkililer tarafından eksiksiz şekilde tamamlandığı bildirildi. Etkinlik, bölge halkının ilgisini çekecek şekilde planlandı; kum sahalar, müsabaka programı ve lojistik düzenlemeler yerel kurumlarla koordine edildi. Yarışma, ulusal düzeyde takımların katılımına açık olacak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu plajlara taşıyacak.

sosyal sorumluluk teması ve amaç:

Bu yıl organizasyonun odağında "Lösemili Çocuklar İçin Sahadayız" teması yer alıyor. Her servis ve her sayının lösemili çocuklara dikkat çekme ve destek sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor. Organizasyon, sporu kutlarken aynı zamanda toplumsal duyarlılığı yükseltmeyi hedefliyor; yerel dayanışmanın güçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması vurgulanıyor.

Yetkililer, turnuvanın hem sportif hem de toplumsal bir etkinlik olarak bölgeye katkı sağlayacağını, katılımcıların ve izleyicilerin bu ortak amaç etrafında bir araya geleceğini ifade etti. Etkinlik, Zafer Bayramı’nın birleştirici ruhunu sahaya taşımayı amaçlıyor.

KÖYCEĞİZ’DE 5. GELENEKSEL ULUSAL PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASI BAŞLIYOR