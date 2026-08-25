akıllı gözlükle mikro mimik analizi yapan depresyon tespit sistemi tescillendi

Sistem tescillendi:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından geliştirilen ve hastaların mikro yüz ifadelerini akıllı gözlükle analiz eden sistem, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından faydalı model olarak tescillendi. Sistemin patent başvurusunu, BEUN Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış imzaladı.

Çalışma prensibi ve teknik altyapı:

Proje, üzerinde kamera ve mikrofon bulunan bir akıllı gözlük ile görüşme anında elde edilen video kayıtlarının, özel geliştirilen bir bilgisayar yazılımıyla eş zamanlı işlenmesine dayanıyor. Kayış, bu kayıtların görüntü analiz yazılımları ile çözümlendiğini, her vakaya özgü "ipuçları" aranıp tespit edildiğini aktarıyor. Yazılım kısmını ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisi Çınar Gedizlioğlu ile birlikte yürüttüklerini belirtti.

Sistem, hastaya herhangi bir müdahalede bulunmadan yapılan görüşmelerden elde edilen mikro mimik ve ince davranışsal göstergeleri anlık veya kayıttan analiz ederek, psikiyatri uzmanlarına destek olmayı hedefliyor. Bu süreçte makine öğrenimi algoritmaları, görüşme protokollerine göre belirlenen kriterleri değerlendiriyor ve hekimlerin yorumuna sunulacak somut veriler üretiyor.

Karar destek sistemi olarak hedeflenen rol:

Dr. Kayış, geliştirdikleri yapının tanıyı koyacak olan hekimi devre dışı bırakmayacağını vurgulayarak, "Bu sadece bir karar destek sistemi" dedi. Kayış, psikiyatride tanının büyük ölçüde öykü ve muayeneye dayandığını, objektif tetkiklerin sınırlı olduğunu belirterek geliştirilen aracın bu boşluğu doldurmaya aday olduğunu ifade etti.

Kayış ayrıca, özellikle erken tanı gerektiren durumlarda ve hastaların tanıya ikna edilmesinde sistemin fayda sağlayabileceğini, bunun örneklerinden birinin otizm gibi erken yaşta tanı konabilen durumlar olduğunu söyledi. Sistem tescilinin, teknolojinin klinik pratike entegrasyonu ve hekimlerin karar mekanizmalarına katkı sağlaması yönündeki ilk adımlardan biri olduğu belirtildi.

Geliştiriciler, yazılımın otomatikleştirilmiş gözlem ve analiz yetenekleriyle hekimlerin görüşmelerden elde ettiği yüz ipuçlarını daha nesnel hale getirmeyi amaçlıyor. Sistem, hekimlerin tanı ve takip süreçlerine somut veri desteği sunmayı hedefleyen bir araç olarak tanımlanıyor, ancak tanı koyma sorumluluğu her durumda uzman hekimde kalacak.

ZONGULDAK’TA GELİŞTİRİLEN VE HASTALARIN MİKRO YÜZ İFADELERİNİ AKILLI GÖZLÜKLE ANALİZ EDEREK DEPRESYON TEŞHİSİNDE HEKİMLERE YAPAY ZEKA DESTEĞİ SUNAN SİSTEM, TÜRKPATENT TARAFINDAN FAYDALI MODEL OLARAK TESCİLLENDİ.