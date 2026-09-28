Akıntıyı yenip kıyıya ulaşan yaban domuzu Mercan Vadisi'nde görüntülendi

Mercan Vadisi'nde yaban domuzunun akıntıyla mücadelesi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisinde kaydedilen görüntüler, doğada beklenmedik bir anı gözler önüne serdi. Mercan Deresi'ne giren bir yaban domuzu, derenin güçlü akıntısına rağmen karşı kıyıya ulaşmak için kısa süreli ama kararlı bir yüzüş gerçekleştirdi.

O anlar nasıl kaydedildi:

Hayatın olağan akışı içinde gerçekleşen bu an, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Akın Gedik tarafından görüntülendi. Fotoğraflarda yaban domuzunun suda ilerleyişi ve akıntıya karşı gösterdiği çaba net biçimde seçiliyor; kaydedilen kareler, o anın hem gerilimini hem de doğanın dinamizmini aktarıyor.

Bölgenin doğal dokusu ve yaban hayatı:

Mercan Vadisi'nin doğal güzellikleri arasında çekilen bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının hareketliliğini bir kez daha vurguluyor. Görüntüler, ziyaretçilere ve izleyicilere vadideki ekosistemin canlılığını ve beklenmedik karşılaşmaların nasıl fotoğraflanabildiğini gösteriyor.

Kaydedilen anlar, yerel doğa gözlemleri için görsel bir belge niteliği taşırken, aynı zamanda Mercan Deresi çevresindeki yaşamın izlenmesine de ışık tutuyor. Fotoğraflar, bölgedeki küçük ama etkileyici bir olayın, doğa fotoğrafçılığının gözüyle nasıl belgelendiğini ortaya koyuyor.

TUNCELİ'DE YABAN DOMUZU DERENİN AKINTISINA RAĞMEN KARŞIYA GEÇMEYİ BAŞARDI