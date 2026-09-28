Taksim'de aniden bastıran sağanak alt geçitleri ve durakları hedef aldı

Taksim'de yağmur aniden etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak akşam saatlerinde Beyoğlu ve çevresinde aniden bastırdı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, tenteler ve çevredeki işyerlerinin siperleri altına sığınmak zorunda kaldı. Bazı kişiler ise ellerindeki poşet ve eşyalarla korunmaya çalıştı.

Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını:

Sağanak yağışın etkisiyle Mecidiyeköy taraflarında da su birikintileri oluştu ve Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Bölgede ilerleyen araçlar güçlük çekerken, gelen ihbarlar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

etkiler ve yetkili açıklaması:

Günlerdir süren uyarıların ardından görülen bu yoğun yağmurun İstanbul genelinde ulaşımda aksamalara yol açtığı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmurun şehirde 6 gün daha devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani su baskınları ve su birikintilerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, güncel uyarıları takip etmelerini tavsiye etti.

BEKLENEN SAĞANAK TAKSİM'DE BİR ANDA BASTIRDI, ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİNİ SU BASTI