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Aksaray'da tali yoldan çıkan moped minibüsün altında kaldı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Hürriyet Mahallesi'nde tali yoldan ana yola çıkan 3 tekerli moped, Menderes T. yönetimindeki minibüsle çarpıştı; moped ikiye bölündü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:55

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da tali yoldan çıkan moped minibüsün altında kaldı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Aksaray Hürriyet Mahallesi'nde trafik kazası: moped ikiye bölündü

Aksaray'ın Hürriyet Mahallesi 90. Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir minibüsün 3 tekerli kasalı mopede çarpması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayda mopedin ön kısmı minibüsün altında kalarak parçalanırken, yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden 26 plakalı minibüsü yöneten Menderes T. (54), iddiaya göre tali yoldan aniden ana yola çıkan mopedle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mopedin ön kısmı minibüsün altında kaldı ve moped ikiye bölündü. Moped sürücüsünün ismi kaynakta Songül Ç. olarak geçti.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada moped sürücüsü ile kasada yolcu olarak bulunan A.Ç. (6), Arife Ç. (45), F.Ç. (1) ve Z.Ç. (9) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale ederken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı. Soruşturmanın yönü ve kazanın kesin nedeni, yürütülecek incelemeler sonucu netleşecek.

AKSARAY’DA MİNİBÜSÜN 3 TEKERLİ MOPEDE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3’Ü ÇOCUK 5...

AKSARAY’DA MİNİBÜSÜN 3 TEKERLİ MOPEDE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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