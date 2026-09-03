Aksaray'da tali yoldan çıkan moped minibüsün altında kaldı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Aksaray Hürriyet Mahallesi'nde trafik kazası: moped ikiye bölündü

Aksaray'ın Hürriyet Mahallesi 90. Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir minibüsün 3 tekerli kasalı mopede çarpması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayda mopedin ön kısmı minibüsün altında kalarak parçalanırken, yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden 26 plakalı minibüsü yöneten Menderes T. (54), iddiaya göre tali yoldan aniden ana yola çıkan mopedle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mopedin ön kısmı minibüsün altında kaldı ve moped ikiye bölündü. Moped sürücüsünün ismi kaynakta Songül Ç. olarak geçti.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada moped sürücüsü ile kasada yolcu olarak bulunan A.Ç. (6), Arife Ç. (45), F.Ç. (1) ve Z.Ç. (9) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale ederken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı. Soruşturmanın yönü ve kazanın kesin nedeni, yürütülecek incelemeler sonucu netleşecek.

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