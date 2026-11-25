Akseki'de sağlık kompleksi tamamlanma aşamasında:

Antalya'nın Akseki ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yapımına başlanan modern sağlık kompleksi son aşamaya geldi. Mevcut sağlık merkezi alanında inşa edilen yapı, tamamlandığında ilçeye daha kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Projenin ihale bedeli 39 milyon 590 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Tüm birimler tek çatı altında:

Yeni binada Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi aynı çatı altında hizmet verecek şekilde planlandı. Zemin katta yaklaşık 600 metrekarelik alanda dört aile hekimi muayene odası, laboratuvar, bebek bakım odası, gebe odası ve diğer sağlık birimleri yer alacak. Aynı katta 112 istasyonu için özel alan bulunuyor; sağlık personelinin 24 saat hizmet verebilmesi için dinlenme ve günlük ihtiyaç alanları ayrıldı.

Erişilebilirlik ve hasta konforu:

Yüklenici firma sahibi Ersin Öztürk, binada hasta ve vatandaşların kullanım kolaylığının öncelikli olduğunu vurguladı. Öztürk, binada sedye taşımaya uygun genişlikte asansör yapıldığını belirterek, 'Böylece hastaların bir kattan diğerine güvenli ve rahat şekilde ulaştırılması sağlanacak' dedi. Binanın yol seviyesinden yaklaşık 2 metre yüksekte olması nedeniyle tekerlekli sandalye kullananlar ve yaşlılar için engelli platformu oluşturuldu.

Teknik özellikler ve çevresel önlemler:

Üst katta yaklaşık 450 metrekarelik alanda İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmet verecek; bu katta iki doktor odası, bir diş hekimi odası, çeşitli sağlık birimleri ve teknik alanlar bulunacak. Binanın kendine ait ayrı bir üst girişe sahip olması planlandı. Yaklaşık 20 araçlık otopark alanı öngörülürken, engelli araçları için ayrı park yeri de ayrıldı.

Bölgedeki doğal gaz eksikliği nedeniyle binanın ısıtmasında katı yakıt sistemi kullanılacak; yaz aylarında ise iklimlendirme için klima sistemi devreye girecek. Projede çevre ve su tasarrufuna yönelik uygulamalar da dikkat çekiyor: çatıda ve çevrede toplanan yağmur suları özel ızgara ve bağlantı sistemleri ile yönlendirilip yer altındaki 100 tonluk depoda biriktirilecek. Toplanan su önce yaprak ve diğer atıklardan arındırılıp arıtma sisteminden geçirilerek özellikle tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.

Mimari uyum ve takvim:

Akseki'nin tarihi dokusu göz önünde bulundurularak hazırlanan proje, koruma kurulu onayından geçirildi ve bölgenin geleneksel yapı karakterine uygun detaylarla uygulanıyor. Binanın dış cephesi zemin katta taş kaplama ile tasarlandı; pencere çevrelerinde geleneksel mimariyi yansıtan detaylara yer verildi. İnşaat çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor; Ersin Öztürk, binayı aralık ayının başında kullanıma hazır hale getirmeyi ve Sağlık Bakanlığı tarafından iç donanım ile tıbbi ekipmanların yerleştirilmesinin ardından kompleksin 1-2 ay içinde hizmete açılmasını beklediklerini söyledi.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN PROJE KAPSAMINDA YAPIMINA BAŞLANAN MODERN SAĞLIK KOMPLEKSİNDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ