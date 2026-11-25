Midyat İlçe Devlet Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak Dr. Hasan Çelik hasta kabulüne başladı. Bu atama, hastanenin uzman hekim kadrosuna yapılan doğrudan bir katkı olarak duyuruldu.

hizmete giriş:

Uzmanın göreve başlamasıyla birlikte hastanede kadın sağlığı hizmetlerinin kapsamının ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Midyat İlçe Devlet Hastanesi yetkilileri, yeni hekimin doğum ve jinekolojik takipler başta olmak üzere poliklinik hizmetlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

randevu ve erişim:

Muayene olmak isteyen vatandaşlar, randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182 hattını kullanabilecek. Hastane yönetimi, randevu süreçlerinin düzenli işleyişine önem verildiğini bildirdi.

vatandaşa sunulan hizmetler:

Uzman kadroya yapılan bu takviye ile kadın hastalıkları ve doğum alanında sunulan hizmetlerin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Midyat Devlet Hastanesi, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunma çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇE DEVLET HASTANESİNDE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. HASAN ÇELİK HASTA KABULÜNE BAŞLADI.