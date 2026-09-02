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Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesi Aksöğüt köyü kırsalında sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği traktör devrildi; ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü kırsalında seyir halindeki bir traktörün devrilmesi sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi. Olayda, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak soruşturma sonucunda belirleneceğini açıkladı.

Gelişmelerle ilgili yetkili kurumların açıklamaları bekleniyor.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI AK­SÖĞÜT KÖYÜNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI AK­SÖĞÜT KÖYÜNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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