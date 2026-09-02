Girne faciasında derin arama kapasitesi genişliyor: TCG Alemdar göreve başladı

girne açıklarında süren arama çalışmaları

Girne açıklarında pazar günü batan katamaran tipi yolcu gemisinde kayıp 20 kişiyi bulma amaçlı arama kurtarma faaliyetleri dördüncü gününde de devam ediyor. Türkiye'nin desteğiyle yürütülen operasyonlara hem KKTC hem de Türk Deniz Kuvvetleri unsurları katılıyor.

Daha önce arama çalışmalarına destek veren TCG Işın'ın yanına bugün Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil oldu. Alemdar'ın devreye girmesiyle özellikle derin sulardaki arama ve su altı görüntüleme kapasitesi genişletildi.

katılımcı unsurlar ve operasyonun boyutu:

Arama ve görüntü aktarma çalışmalarına toplam 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA katılıyor. Operasyon, deniz yüzeyinin yanı sıra havadan ve su altından yürütülüyor; su altı görüntüleme ve aktarım faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

TCG Alemdar'ın teknik özellikleri ve rolü:

İnşasına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan ve 28 Ocak 2017 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG Alemdar, 90 metre uzunluk, 19 metre genişlik ve 4.200 ton deplasmana sahip bir denizaltı kurtarma gemisi.

Gemi 18 deniz mili sürate ulaşabiliyor ve kıç üstü alana, atmosferik dalış sistemi ile kurtarma çanına, uzaktan kumandalı su altı araçları ile entegrasyona sahip. Alemdar gemisinde 600 metreye kadar denizaltıların harici havalandırılmasını sağlayabilecek hava ve karışım gaz sistemleri bulunurken, 90 metreye kadar dalış icra edilebiliyor. Ayrıca gemide hastane bölümü, helikopter platformu, dinamik konumlandırma ve sonar sistemleri ile açık deniz yedekleme kabiliyeti mevcut.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde pazar günü batan katamaran tipi yolcu gemisinde kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Gemisi de katıldı.