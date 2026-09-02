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Silivri açıklarında çarpışma sonrası Alsu'nun manevra izi uydu kayıtlarında görüldü

Silivri açıklarında çarpışan gemilerden Alsu'nun Kocaeli-Aliağa rotasındaki manevraları, Tuğberk İmamoğlu ile çarpışma anı uydu konum verileriyle görüldü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri açıklarında çarpışma sonrası Alsu'nun manevra izi uydu kayıtlarında görüldü

olayın kısa özeti:

Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmada, Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay, iki geminin seyir halindeyken karşılaşması sonucu gerçekleşti.

gemilerin rotaları ve kaynakları:

Alsu gemisi Kocaeli'den Aliağa'ya seyrederken; diğer gemi Tuğberk İmamoğlu ise İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli yönüne gidiyordu. Her iki geminin de ticari sefer halinde olduğu bildirildi.

uydu konum verilerinin gösterdikleri:

Kaza sırasında Alsu gemisinin yaptığı manevralar, uydu konum verilerine yansıdı. Bu veriler, geminin yön değişimleri ve seyir hattındaki sapmaların harita kaydını sunuyor; görüntüler çarpışma öncesi ve anındaki hareketleri belgeledi.

Uydu kayıtları, olayın akışının yeniden yapılandırılmasında ve soruşturma süreçlerinde kullanılabilecek önemli bir delil niteliğinde. Kazanın sebeplerine ilişkin nihai değerlendirme, yetkili mercilerin incelemeleriyle belirlenecek.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA KAZA YAPAN GEMİLERDEN ALSU&#039;NUN MANEVRALARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA KAZA YAPAN GEMİLERDEN ALSU'NUN MANEVRALARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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