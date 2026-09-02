Silivri açıklarında çarpışma sonrası Alsu'nun manevra izi uydu kayıtlarında görüldü

olayın kısa özeti:

Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmada, Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay, iki geminin seyir halindeyken karşılaşması sonucu gerçekleşti.

gemilerin rotaları ve kaynakları:

Alsu gemisi Kocaeli'den Aliağa'ya seyrederken; diğer gemi Tuğberk İmamoğlu ise İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli yönüne gidiyordu. Her iki geminin de ticari sefer halinde olduğu bildirildi.

uydu konum verilerinin gösterdikleri:

Kaza sırasında Alsu gemisinin yaptığı manevralar, uydu konum verilerine yansıdı. Bu veriler, geminin yön değişimleri ve seyir hattındaki sapmaların harita kaydını sunuyor; görüntüler çarpışma öncesi ve anındaki hareketleri belgeledi.

Uydu kayıtları, olayın akışının yeniden yapılandırılmasında ve soruşturma süreçlerinde kullanılabilecek önemli bir delil niteliğinde. Kazanın sebeplerine ilişkin nihai değerlendirme, yetkili mercilerin incelemeleriyle belirlenecek.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA KAZA YAPAN GEMİLERDEN ALSU'NUN MANEVRALARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ.