Travma sonrası kritikleşen 28 günlük bebek helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Silopi'de travma geçiren bebek Diyarbakır'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde travma geçiren 28 günlük bebek, ilk değerlendirmede durumu ağırlaşınca ileri tetkik ve tedavi amacıyla transfer edildi.

İlk müdahale ve durumu:

Silopi Devlet Hastanesinde takip ve acil müdahale yapılan bebekte, geçirdiği travma nedeniyle sağlık durumu kritikleşti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler, ileri tetkik gereksinimini tespit etti.

Sevk ve tedavi süreci:

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter ile minik hasta Silopi'den alınarak kısa sürede Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Hastaneye varışın ardından uzman ekipler tarafından tedavi altına alındı.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE TRAVMA GEÇİREN 28 GÜNLÜK BEBEK, HELİKOPTER AMBULANSLA DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.