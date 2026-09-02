Marmara'da çarpışma sonrası telsiz anonsu: kayıp 10 mürettebat aranıyor

Silivri açıklarında arama-kurtarma seferberliği:

Marmara Denizi, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari geminin çarpışması sonucu ortaya çıkan olayın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı tahmin ediliyor ve gemideki kayıp 10 mürettebat ile henüz temasa geçilemedi.

telsiz anonsu ve koordinatlar:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türk Radyo üzerinden bölgede seyir halinde bulunan tüm ticari ve özel gemilere acil anons geçti. Anonsta, çalışmaların 28.6 - 28 Doğu koordinatları çevresinde yoğunlaştığı ve herhangi bir bulguya rastlanması halinde Türk Radyo veya Sahil Güvenlik Marmara birimlerine haber verilmesi istendi. Duyuru, bölgede bulunan gemilerin dikkatli olması çağrısını yineliyor.

operasyonun kapsamı ve yürütülen çalışmalar:

Valilik ve ilgili birimler koordinesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı unsurları olay yerine sevk edildi. Bölgeye çok sayıda deniz arama kurtarma aracı ile bir sahil güvenlik helikopteri acil koduyla yönlendirildi. Ekipler, deniz yüzeyinde ve çevresinde aramaları hava ve deniz unsurlarıyla aralıksız sürdürüyor.

Çarpışmaya karışan diğer gemi Alsu üzerinde yapılan ilk incelemelerde göze çarpan belirgin bir hasar tespit edilmedi. Buna karşın çökme ihtimali üzerinde durulan Tuğberk İmamoğlu için çalışmalar yoğunlaştırıldı; bölgedeki seyir trafiği de Türk Radyo anonslarıyla bilgilendiriliyor.

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken yetkililer, denizdeki tüm birimlerin duyarlılığını ve gözlem raporlarını önemsiyor. Bölgedeki marinalardan ve seyir halindeki gemilerden gelecek bildirimler, kayıp mürettebatın bulunmasında kritik önem taşıyor.

TÜRK RADYO'DAN SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERE ACİL ÇAĞRI YAPILDI