Kara akbaba Muttalip’te doğaya bırakıldı ve uyduyla izlenecek

Eskişehir'de kara akbabaya uydu vericisi takıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi edilip rehabilitasyonu tamamlanan bir kara akbaba, Muttalip'te yeniden doğaya bırakıldı. Kuşun üzerine yerleştirilen uydu vericisi sayesinde hareketleri ile beslenme ve dinlenme alanları uydu üzerinden düzenli olarak takip edilecek.

Çalışmanın ortakları ve yöntem:

Proje, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi ve ABD'deki Utah Üniversitesi iş birliğinde yürütüldü. Vericinin takılması, DKMP uzman personeli tarafından uygun yöntemlerle gerçekleştirildi. Uzmanlar, daha önce küçük akbabalara uygulanan uydu takiplerine bu kez kara akbabasını da dahil ederek türün kapsamlı izlenmesini sağlamayı hedefliyor.

Beklenen çıktılar ve koruma katkısı:

Uydu verileriyle kara akbabanın gün içindeki hareket alanı, üreme, beslenme ve dinlenme bölgeleri tespit edilecek; göç dönemlerindeki güzergâhlar takip edilecek. Elde edilecek bilimsel bilgiler, türün yaşam alanlarının daha iyi anlaşılmasına ve korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine kaynak oluşturacak.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi, yalnızca rehabilitasyon ve bakım hizmetleri sunmakla kalmayıp, bu tür izleme çalışmalarıyla yaban hayatının korunmasına bilimsel katkı sağladığını belirtiyor. Kara akbabanın da çalışmaya katılmasıyla Eskişehir'deki akbaba izleme faaliyetlerinin kapsamı genişletilecek.

Uzmanlar, akbabaların doğada leşleri tüketerek hastalıkların yayılmasını önlemeye ve ekosistemin doğal dengesine katkı sağladığını vurguluyor. Bu nedenle tür popülasyonlarının ve yaşam alanlarının izlenmesi, üreme başarılarının belirlenmesi ve karşılaşılan tehditlerin ortaya çıkarılması, koruma çalışmaları için kritik öneme sahip.

Planlanan uydu takipleriyle elde edilecek verilerin, kara akbabanın Türkiye içindeki bağlantılarını ve hareket dinamiklerini aydınlatması, gelecekteki koruma müdahalelerinin hedeflenmesinde önemli rol oynayacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TEDAVİ EDİLİP REHABİLİTASYON SÜRECİ TAMAMLANAN BİR KARA AKBABAYA UYDU VERİCİSİ TAKARAK, KUŞU MUTTALİP’TE DOĞAYA BIRAKTI. KARA AKBABANIN HAREKETLERİ, BESLENME VE DİNLENME ALANLARI İLE KULLANDIĞI YAŞAM ALANLARI UYDU ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK.