Turist Caddesi'nde savrulan otomobilin çarpma anı kamerada

Kazanın görüntüleri ve müdahale:

Kırklareli'de 31 Ağustos günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Pınar Mahallesindeki Turist Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki başka bir araca çarptı. Olay anı mahalledeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde aracın savrulma anı net olarak görüldü.

Kaza sonrası ilk müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrollü hale getirdi. Yaralı otomobil sürücüsüne sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

görgü tanığının anlattıkları:

Olayı anlatan görgü tanığı Zeki Çerkez, "Geçen gün burada bir kaza yaşandı. Anayolda seyir halindeki bir araba, kaldırıma çıkıp park halinde duran arabaya çarptı. Kazada sadece otomobil sürücüsü yaralandı, ölü yoktu. Ambulans da gelip yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı" dedi. Çerkez'in ifadeleri, kazanın ani bir hakimiyet kaybı sonucu gerçekleştiğini doğrulayan görgü bildirimi olarak kayda geçti.

Emniyet birimleri, kazanın nedenine ilişkin teknik ve görsel incelemeyi sürdürüyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın oluş şeklinin netleştirilmesinde önemli delil olarak değerlendiriliyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.