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Akyaka zeytinliğinde evlere yaklaşan ot yangını kontrol altına alındı

Akyaka Mahallesi'nde evlere yakın zeytinlikte çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; soğutma çalışmaları yapıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akyaka zeytinliğinde evlere yaklaşan ot yangını kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde, evlerin yakınında bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının yayılma riski ve müdahale süreci:

Yangının yerleşim alanına yakın olması çevrede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

soğutma çalışmaları:

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, bölgedeki alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yapıldı.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİ AKYAKA MAHALLESİ’NDE EVLERE YAKIN BÖLGEDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE...

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİ AKYAKA MAHALLESİ’NDE EVLERE YAKIN BÖLGEDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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