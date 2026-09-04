Akyazı'da aile içi tartışma ağır yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Akyazı'da aile içi kavga hastaneye ve cezaevine uzandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, B.A. ile eşi Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, iddialara göre Ö.A. eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ilk müdahalesi ve sağlık durumu:

Ağır yaralanan B.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Haber geldiği anda sağlık ekiplerinin müdahalesi ve taşınma işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.A., jandarma ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor, yetkililer delil toplama ve ifadelerin alınması sürecini yürütüyor.

Olay, çevredeki güvenlik ve aile içi şiddet konularına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer vakalarda hızlı müdahale ve etkin soruşturmanın önemine dikkat çekti.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.