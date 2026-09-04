Dolar 48,4331 +0,04%
Euro 56,2496 -0,09%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,16 -1,40%
EUR/USD 1,1618 -0,10%
Brent Petrol 96,23 +0,74%
--°

Akyazı'da aile içi tartışma ağır yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan tartışmada Ö.A., eşi 6 çocuk annesi B.A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı; yaralı hastanede tedavi altında, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Akyazı'da aile içi tartışma ağır yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Akyazı'da aile içi kavga hastaneye ve cezaevine uzandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, B.A. ile eşi Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, iddialara göre Ö.A. eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ilk müdahalesi ve sağlık durumu:

Ağır yaralanan B.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Haber geldiği anda sağlık ekiplerinin müdahalesi ve taşınma işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.A., jandarma ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor, yetkililer delil toplama ve ifadelerin alınması sürecini yürütüyor.

Olay, çevredeki güvenlik ve aile içi şiddet konularına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer vakalarda hızlı müdahale ve etkin soruşturmanın önemine dikkat çekti.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ, JANDARMA...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şavşat'ta 1933 yapımı camide yangın lojman kullanılamaz hale geldi
images

Merzifon yakınlarında hırdavat yüklü kamyonet alev aldı, ekipler müdahale etti
images

Kurtalan’da komşuların müdahalesi yangını büyümeden durdurdu
images

Yukarıkaşıkara'da dağ zirvesinde başlayan ardıç yangını altı saatte kontrol altı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tecrübeli stoper Çağlar Söyüncü Çorum FK'ye imza attı

Hull City Sergej Jakirovic ile iki yıl daha yola devam ediyor

gökçeada'da bağlarda hasat ve tarım çalışmaları değerlendirildi

Son prova Samandıra'da: Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı