Kafa kafaya çarpışma Çameli-Acıpayam yolunda iki arkadaş hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale:

Denizli'nin Çameli-Acıpayam güzergahı Aliveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Adem Sönmez idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen başka bir araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak yol kenarındaki taş istinat duvarına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde sürücü Adem Sönmez ile arkadaşı Adem Derer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Diğer araç sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

kurtarma ve yol güvenliği:

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan cenazeleri çıkarmak için çalışma yürüttü; jandarma ve diğer güvenlik güçleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın ardından Çameli-Acıpayam karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekicilerle kaldırılması ve yol temizleme işlemleri tamamlandıktan sonra trafik akışı yeniden sağlandı.

cenazeler ve soruşturma:

Sönmez ve Derer'in cenazelerinin yapılacak otopsinin ardından Sarıkavak Mahalle mezarlığı'na defnedilmesinin beklendiği bildirildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

ÇAMELİ-ACIPAYAM KARAYOLU ALİVEREN MAHALLESİ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA, AYNI ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.