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Ziraat Türkiye Kupası'nda 15-17 eylül maç takvimi ve eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı TFF tarafından duyuruldu; karşılaşmalar 15-17 Eylül tarihlerinde oynanacak, saatleriyle açıklandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15-17 eylül maç takvimi ve eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı

TFF açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın ilk turunda yer alan karşılaşmaların saat ve stat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

15 Eylül Salı:

17.00 1923 Afyonkarahisar - Ürgüpspor (Zafer Stadı)

20.00 Altay - Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

16 Eylül Çarşamba:

14.00 Karaman FK - Kepezspor (Yeni Karaman)

14.00 Osmanelispor - Eskişehirspor (Osmaneli İlçe)

14.00 Kırıkkale FK - Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

14.00 Tokat Belediyespor - Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor - Kahta 02 Spor (7 Aralık)

14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

14.00 Gölespor - Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

14.00 Bayburtspor - Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Sinopspor - Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

15.00 Galataspor - Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

15.00 İnkılap Futbol - Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor (Yeni Buca)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)

17 Eylül Perşembe:

14.30 Amasyaspor FK - Çankırıgücü (12 Haziran)

19.00 Orduspor 1967 - Torul Belediyespor (19 Eylül)

Turnuvanın ilk turunda yer alan takımlar için programın netleşmesiyle birlikte kulüpler seyahat ve hazırlık planlarını yapmaya başlayacak. TFF tarafından açıklanan liste, maç günlerindeki stat ve saat bilgilerini içermektedir; taraftarlar ve kulüpler bu program üzerinden hazırlıklarını sürdürecektir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURUNDA OYNANACAK MÜSABAKALARIN PROGRAMI BELLİ OLDU.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURUNDA OYNANACAK MÜSABAKALARIN PROGRAMI BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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