Yukarıkaşıkara'da dağ zirvesinde başlayan ardıç yangını altı saatte kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve yeri:

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, saat 15.00 sıralarında Yukarıkaşıkara köyü Geven Alanı mevkisinde bulunan yaklaşık bin 700 rakımlı ardıç ormanında yangın başladı. Yangının dağ zirvesinde ve ulaşımı güç arazide meydana gelmesi müdahaleyi zorlaştırdı.

müdahale ve koordinasyon:

İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Yalvaç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle takviyeye Şarkikaraağaç, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi, Senirkent ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi; ekiplerde toplam yaklaşık 35 kişi görev aldı.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Yoğun çalışmayla yangın yaklaşık 6 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgedeki sıcak noktaların tamamen yok edilmesi için soğutma çalışmalarına devam ediyor.

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YAKLAŞIK 6 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ.