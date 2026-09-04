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Yukarıkaşıkara'da dağ zirvesinde başlayan ardıç yangını altı saatte kontrol altına alındı

Yalvaç'ın Yukarıkaşıkara köyündeki bin 700 rakımlı ardıç ormanında çıkan yangın, 35 kişilik ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:41

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yukarıkaşıkara'da dağ zirvesinde başlayan ardıç yangını altı saatte kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve yeri:

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, saat 15.00 sıralarında Yukarıkaşıkara köyü Geven Alanı mevkisinde bulunan yaklaşık bin 700 rakımlı ardıç ormanında yangın başladı. Yangının dağ zirvesinde ve ulaşımı güç arazide meydana gelmesi müdahaleyi zorlaştırdı.

müdahale ve koordinasyon:

İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Yalvaç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle takviyeye Şarkikaraağaç, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi, Senirkent ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi; ekiplerde toplam yaklaşık 35 kişi görev aldı.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Yoğun çalışmayla yangın yaklaşık 6 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgedeki sıcak noktaların tamamen yok edilmesi için soğutma çalışmalarına devam ediyor.

ISPARTA&#039;NIN YALVAÇ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YAKLAŞIK 6 SAATLİK...

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YAKLAŞIK 6 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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