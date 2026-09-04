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Kurtalan’da komşuların müdahalesi yangını büyümeden durdurdu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, vatandaşların ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla hızla söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:43

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtalan’da komşuların müdahalesi yangını büyümeden durdurdu

olayın seyri:

Siirt'in Kurtalan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve ihbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce, karşı dairede bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti; bu ilk müdahale, ekiplerin gelene kadar zaman kazanılmasını sağladı.

müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk tespitlere göre olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak komşu dairelerin kontrollü olarak denetlendiği bildirildi.

KURTALAN’DA APARTMANIN 2. KATINDA YANGIN ÇIKTI

KURTALAN’DA APARTMANIN 2. KATINDA YANGIN ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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