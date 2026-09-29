Akyazı'da alacak tartışması sonucu ağabey ağır yaralandı

olayın gelişimi:

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak girişinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kardeşler E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında sözlü tartışma büyüdü ve E.Ç., yanında bulunan tabancayla ağabeyi G.Ç.'ye ateş etti.

Kurşun kasık bölgesine isabet eden G.Ç. ağır şekilde yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli ilk etapta bölgeden uzaklaştı. Kısa süre sonra çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

sağlık müdahalesi ve hastane sevki:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahale sonrası G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi sürecinde G.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

polis çalışması ve inceleme:

Olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve sokak emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek delil toplama ve görüntü kayıtlarını inceleme çalışmalarına başladı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon ve araştırma neticesinde şüphelinin kısa süre içinde yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY YERİNDE EKİPLER İNCELEME YAPTI