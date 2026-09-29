Kağıthane'de alacak tartışmasında iki kişi üç gün bağlanmış halde kurtarıldı

Olayın gelişimi:

İddiaya göre 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 civarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde çıkan alacak verecek anlaşmazlığı üzerine Hakan Ç. (25) ve Görkem Serkan T. (25) bir eve götürüldü. Mağdurların elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak üç gün boyunca evde alıkonulduğu, bu sürede darp edildikleri ve çeşitli vücut yaralanarı oluştuğu belirtildi.

Kurtarma anı ve görüntüler:

Evden gelen ihbar üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı durumda bulunan iki kişiyi bulup kurtardı ve yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi. Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin yüzlerindeki ve vücutlarındaki darp izleri ile polislerin içeri girip iki kişiyi kurtardığı anlar yer aldı.

Soruşturma, deliller ve gözaltılar:

Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 7 mermi ve bir hançer ele geçirildi. İlk etapta evde bulunan Zeki A. (28) gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca güvenlik kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceledi; kayıtlarda şüphelilerin binaya girişleri ile alıkonulan iki kişinin otoparktan binaya girdikleri anlar tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı belirlenen İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22) de Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Toplam dört şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. tutuklandı. Kurtarılan Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor; güvenlik kamera görüntüleri ve ele geçirilen deliller üzerinden olayın tüm ayrıntıları yetkili birimlerce incelenmeye devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ, 2 KİŞİYİ ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI, VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ BULUNDUĞU HALDE KURTARDI.