Afyonkarahisar'da elektrikli araç üretim merkezinde temaslar

Afyonkarahisar'da elektrikli araç üretim tesisinde inceleme

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ile birlikte Afyonkarahisar'da kurulu elektrikli araç üretim tesisini ziyaret etti. Ziyarette, tesisin kurucusu ve yetkilisi Berat Beşer'den üretim hattı ve tesisin işleyişine ilişkin bilgiler alındı.

ziyaretin içeriği:

Ziyaret sırasında heyet, üretim süreçleri, kapasite planlaması ve tesisin yerel istihdama katkı potansiyeli konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Beşer, ziyaret nedeniyle teşekkür ederek "Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Alimoğlu’nu elektrikli araç üretim merkezinde ağırlamaktan onur duyduk. Nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

bölgesel ve ekonomik önemi:

İbrahim Alimoğlu ise Afyonkarahisar'da böyle bir tesisin bulunmasının önemine vurgu yaparak, ilin gelişimi ve Türkiye ekonomisinin büyümesi için yapılan çalışmaların değerli olduğunu kaydetti. Ziyaret, yerel üretim ekosisteminin desteklenmesi ve sektörler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından sinyal niteliğinde değerlendirildi.

Görüşme, tesis yetkilileri ile sürdürülebilir üretim ve bölgesel kalkınma odaklı diyalogların sürdürülmesi kararıyla sonlandı.

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İHSAN BEŞER AFYONKARAHİSAR'DA KURULU ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ.