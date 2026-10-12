Kahramanmaraş'ta iş yeri önünde silahlı saldırı: iki kişi yaralandı

olayın özeti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde bir iş yeri önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle İ.N. ve O.N. isimli şahıslar, iş yeri önünde bulunan T.Ü. ve M.N. adlı iki kişiye ateş açtı.

yaralananların durumu:

Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her ikisini de hastaneye kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

polis ve soruşturma:

Olay üzerine polis ekipleri bölgeye intikal ederek inceleme başlattı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Olay yerinde delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler sürüyor.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

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