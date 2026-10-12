Esenyurt'ta yorgan atölyesinde gece çıkan yangın cep telefonlarına yansıdı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3002. Sokak üzerinde bulunan tek katlı tekstil atölyesinde meydana geldi. İş yerinde yorgan üretiminin yapıldığı belirtilirken, içeride bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Yangının büyümesi üzerine ihbar edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar yangının alevlendiği anları cep telefonlarıyla kaydetti; görüntülerde alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri ile inceleme sürüyor.

ESENYURT’TA TEK KATLI TEKSTİL ÜZERİNE İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.