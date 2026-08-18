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Alanya İskele bölgesi gece mesaisinde pırıl pırıl hazırlandı

Alanya Belediyesi ekipleri, Kızılkule ile Atatürk Anıtı arasındaki İskele'de gece boyu kapsamlı temizlik ve yıkama yaparak bölgeyi yeni güne hazırladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya İskele bölgesi gece mesaisinde pırıl pırıl hazırlandı

Gece mesaisiyle temizlik çalışması:

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun ve turistik noktalarından biri olan İskele bölgesinde gece boyunca kapsamlı bir temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Kızılkule’den Atatürk Anıtına uzanan hatta zeminlerde biriken kir ve atıkları temizledi, ortak kullanım alanlarını yıkayarak hijyenik hale getirdi.

Detaylı yıkama ve dezenfeksiyon uygulandı:

Çalışmalar sırasında yıkama araçlarının yanı sıra dezenfektan aracı ve farklı ekipmanlar kullanıldı. Kırmızı alan, şelale önü, eski belediye binası çevresi ve İskele’deki diğer kullanım alanlarında en ince noktalara kadar temizlik yapıldı; özellikle yaz aylarında yoğun yaya trafiği nedeniyle zeminde biriken atıklar titizlikle giderildi.

Temizlik ekipleri, kent yaşamının yoğunluğunun azaldığı gece saatlerini değerlendirerek yürüttükleri çalışmayla, vatandaşların ve kentimizi ziyaret eden misafirlerin sabah saatlerinde temiz bir İskele manzarasıyla karşılaşmasını sağladı. Ekiplerin çalışması gece boyunca aralıksız devam etti.

Turizm sezonunda sürekli bakım:

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, turizm sezonunda kentin farklı noktalarında gece-gündüz temizlik hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alanya’mızın her noktasında temiz, düzenli ve bakımlı bir kent için ekiplerimiz sahada. Özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı bölgelerde çalışmalarımızı gece saatlerinde de sürdürüyoruz. İskele bölgemizde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmasıyla vatandaşlarımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin ortak kullanım alanlarını yeni güne hazırladık. Temizlik ekiplerimizin özverili çalışmaları, Alanya’nın dört bir yanında devam ediyor."

Belediye yetkilileri, yaz sezonunda artan yoğunluğu dikkate alarak temizlik programlarını günlük planlar çerçevesinde sürdürdüklerini vurguladı. Yapılan gece çalışmasıyla, kentin vitrini olarak görülen İskele bölgesinin hem görünüm hem de hijyen açısından hazırlandığı bildirildi.

Vatandaşlar ve ziyaretçiler için ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasının öncelikleri olduğunu belirten ekipler, aynı hassasiyetle diğer noktaların da düzenli olarak temizlendiğini ifade etti.

ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN EN YOĞUN VE TURİSTİK NOKTALARININ...

ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN EN YOĞUN VE TURİSTİK NOKTALARININ BAŞINDA GELEN İSKELE BÖLGESİNDE GECE MESAİSİNE ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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